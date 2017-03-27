Севастополь, 27 марта, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Основные работы по благоустройству пляжей города Севастополя должны быть завершены не позднее 1 мая — после этого будут устраняться лишь отдельные недочеты, выявленные в результате проверок. Об этом 27 марта заявил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров, сообщает пресс-служба правительства.

Александр Дейнека. В Севастополе. 1956

«Благоустройство пляжей только начинается, впереди много работы. Арендаторам пляжей поставлен срок до 1 мая. К этому времени основной объем работ должен быть выполнен, а далее в текущем режиме будут устраняться небольшие недочеты, выявленные в результате проверок», — сказал Базаров.

В дальнейшем правительство планирует отдавать участки в аренду операторам пляжей не на два года, как это происходит в настоящее время, а на 7−10 лет, продолжил вице-губернатор.

«При этом необходимо увеличить список обязательств, которые должны будут исполнять операторы пляжей: не только устанавливать новые кабинки для переодевания и следить за очисткой пляжа, но и проводить, к примеру, за собственные средства реконструкцию пирсов и капитальных строений, располагающихся около пляжа», — заявил Базаров.

По его словам, в настоящее время в городе насчитывается 55 пляжей, 23 из которых управляются операторами, выигравшими конкурс в 2016 году. Для остальных пляжей компании будут определены по итогам тендера, на который уже принимаются заявки, подчеркнул вице-губернатор.

При этом по итогам 2016 года были расторгнуты договоры с 15 операторами пляжей, которые не выполнили взятых на себя обязательств. На эти участки правительством были объявлены конкурсные процедуры.