Президент Ирана: Сотрудничество с Россией будет расширено
Тегеран, 27 марта, 2017, 13:51 — ИА Регнум.
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран приветствует российские инвестиции в газовую и нефтяную отрасли, сообщает Reuters.
«Существует огромный потенциал для российских инвестиций в энергетический сектор Ирана», — отметил Рухани перед своим визитом в Москву.
«Некоторые месторождения нефти и газа были предложены российским компаниям», — добавил Рухани.
«Мы ожидаем быстрого развития энергетического сотрудничества… Можно ожидать значительного роста взаимодействия в энергетической отрасли», — резюмировал президент Ирана.
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Рухани намечены на 28 марта.
Напомним, седьмой президент Ирана Хасан Рухани занимает свой пост с 2013 года. По словам вице-президента Ирана Хусейна Али Амири, Рухани принял решение баллотироваться на второй срок. Важно отметить, что главой государства Исламской республики Иран является не глава исполнительной власти, а духовный лидер. С 1989 года этот пост занимает Сеййид Али Хаменеи.