Тегеран, 27 марта, 2017, 13:51 — ИА Регнум.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран приветствует российские инвестиции в газовую и нефтяную отрасли, сообщает Reuters.

Υπουργείο Εξωτερικών Хасан Рухани

«Существует огромный потенциал для российских инвестиций в энергетический сектор Ирана», — отметил Рухани перед своим визитом в Москву.

«Некоторые месторождения нефти и газа были предложены российским компаниям», — добавил Рухани.

«Мы ожидаем быстрого развития энергетического сотрудничества… Можно ожидать значительного роста взаимодействия в энергетической отрасли», — резюмировал президент Ирана.

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Рухани намечены на 28 марта.

Напомним, седьмой президент Ирана Хасан Рухани занимает свой пост с 2013 года. По словам вице-президента Ирана Хусейна Али Амири, Рухани принял решение баллотироваться на второй срок. Важно отметить, что главой государства Исламской республики Иран является не глава исполнительной власти, а духовный лидер. С 1989 года этот пост занимает Сеййид Али Хаменеи.