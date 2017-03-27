Буэнос-Айрес, 27 марта, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона подал в отставку с должности посла ФИФА. Об этом сообщает Sportbox.RU со ссылкой на местные СМИ.

Mr.Drax Диего Марадона

«Я уже подал заявление на увольнение», — сообщил сам Марадона, получивший должность в ФИФА 9 февраля текущего года.

Отмечается, что решение об отставке легендарный в прошлом футболист принял в качестве протестного жеста на назначение аргентинского телеведущего Марсело Тинелли на пост менеджера футбольных сборных Аргентины.

О возможном конфликте между Марадоной и Тинелли пока ничего не сообщается.

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