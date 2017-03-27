Самара, 27 марта, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Самарскую медицинскую команду из 250 специалистов, отобранную для работы на чемпионате мира по футболу в России, отправили на обучение, которое продолжится до марта 2018 года. Перед врачами поставлена задача — научиться оказывать всестороннюю медицинскую помощь на международном уровне в полевых условиях при большом скоплении людей. Об этом сообщил главврач на стадионе «Самара Арена» Армен Бенян, передает ИА REGNUM.

Николай Бут. Медсестра Наташа

Так, по словам завотделением анестезиологии и реанимации городской больницы №4, главного внештатного специалиста по реанимации Самары Галины Черногаевой, по европейским стандартам и рекомендациям FIFA на принятие решения и начало сердечно-легочных реанимационных мероприятий врачам отводится всего 10 секунд. «На международных соревнованиях, стадионах, концертах, фестивалях нередки случаи острой сердечной недостаточности. И мы всегда должны быть готовы в течение 20−30 секунд восстановить кровообращение, и начать сердечно-легочную реанимацию», — пояснила она.

«Транспортировка пациентов имеет много особенностей. Она будет осуществляться в условиях густонаселенных трибун, лестничных пролетов с наклоном 45°. К этому надо быть готовым и знать заранее, как действовать», — пояснил завотделением травматологии СОКБ имени В.Д. Середавина Антон Борковский, который готовит медицинскую команду по своей специальности.

Отметим, занятия по английскому языку для своих коллег ведет врач-травматолог клиник СамГМУ Ирина Татаренко. «Все члены команды сейчас — сотрудники стационаров, поликлиник, а на чемпионате им предстоит работать под открытым небом, в присутствии большого скопления людей, иностранных гостей. Все это накладывает свой отпечаток и на подготовку команды к работе в полевых условиях», — сообщил главврач на стадионе «Самара-Арена» Армен Бенян.

«Мы подобрали команду из энтузиастов, патриотов, профессионалов, которые с удовольствием включились в процесс овладения различными навыками. На сегодня разработано 11 различных модулей обучения — реанимация, неотложной хирургия, травматология, неотложная терапия, психология. Каждая из 11 групп занимается 1−2 раза в неделю», — прокомментировал Бенян.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарском регионе к чемпионату мира по футболу — 2018 в России подготовят спецкоманду из 250 врачей, закупят новые скорые и реанимобили, оснащенные самой современной аппаратурой. Определены 12 объектов медицинской ответственности, где, согласно требованиям FIFA и российского здравоохранения, должно быть обеспечено оказание медпомощи. Это базы команд, гостиницы, предматчевые тренировочные площадки, стадион «Самара Арена» и площадка Фестиваля болельщиков FIFA.

Предоставление медицинских сервисов будет осуществляться в трех форматах: мобильные медбригады на трибунах и у кромки поля, стационарные медпункты, которые будут развернуты на объектах соревнований, и бригады скорой помощи, которые будут отвечать за медицинскую эвакуацию.

Напомним, правительство РФ утвердило очередное увеличение расходов на подготовку чемпионата-2018 по футболу в России на 19,1 млрд рублей. Согласно документу, изменения внесены в ранее утвержденную программу подготовки к мундиалю. Смета на подготовку уже увеличивалась на 1,4 млрд рублей — в сентябре 2016 года.

В настоящее время расходы на прием чемпионата мира по футболу составляют 638 млрд 842,6 млн рублей. Из них 350 млрд 451,1 млн будет выделено из федерального бюджета, 92 млрд 212,2 млн — из средств региональных бюджетов, а 196 млрд 179,3 млн направят юрлица.

Общий объем финансирования мероприятий к чемпионату мира по футболу — 2018 в Самарской области составляет 46,7 млрд рублей, в том числе: средства федерального бюджета — 14,5 млрд (все они предусмотрены для реализации мероприятий в части капитального строительства), из бюджета Самарской области — 21,9 млрд, внебюджетные источники — 10,3 млрд, такие данные предоставил Минстрой региона.