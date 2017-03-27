Санкт-Петербург, 27 марта, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Межпарламентская ассамблея Содружества независимых государств (МПА СНГ) намерена бороться с политическими санкциями в отношении парламентариев стран-участниц, а также собирается дать «адекватный ответ на новые вызовы формирующегося многополярного мира».

Iacis.ru Таврический дворец

Об этом говорится в заявлении, которое подписали главы парламентов стран-участниц к 25-летней годовщине создания МПА СНГ. Заявление было подписано на заседании Совета МПА 27 марта в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Подводя итоги двадцатипятилетней деятельности МПА СНГ, мы вновь подтверждаем нашу приверженность целям взаимовыгодного сотрудничества государств-участников СНГ на основе соблюдения принципов международного права», — говорится в документе.

Руководители парламентов отметили значение сотрудничества законодателей в противодействии новым вызовам и угрозам в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, нелегальной миграцией, коррупцией.

«Мы будем и в дальнейшем уделять большое внимание развитию парламентской дипломатии как важной составляющей международного диалога, поддержке инициатив парламентов-участников МПА СНГ в различных международных структурах, а также недопущению создания искусственных барьеров в межпарламентском общении, использования санкций по по политическим мотивам в отношении членов национальных парламентов суверенных государств как подрывающих основы взаимного доверия, глобальной и региональной стабильности и безопасности», — говорится в заявлении.

Делегаты МПА заявили, что приоритетом ассамблеи останутся совершенствование национальных законодательств, борьба с угрозами безопасности, развитие демократии и парламентаризма, гуманитарное взаимодействие, сотрудничество с международными партнерскими организациями.

«Мы должны быть готовы дать адекватный ответ на новые вызовы формирующегося многополярного мира, обеспечить гармоничное сочетание национально ориентированных стратегий развития каждой из наших стран», — заключили руководители парламентов.

27 марта 1992 года в Алма-Ате (Казахстан) была создана Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств. В 1995 году статус МПА СНГ, как самостоятельной межгосударственной организации, окончательно закрепили в Минске на заседании Совета Глав Государств СНГ. 26 мая 1995 года руководители стран СНГ подписали Конвенцию о Межпарламентской Ассамблее государств — участников Содружества Независимых Государств, которую впоследствии ратифицировали парламенты 9 стран Содружества. Межпарламентская Ассамблея получила все права международной организации. Штаб-квартира МПА СНГ расположена в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.