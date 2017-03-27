Киев, 27 марта, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Национальная гвардия Украины является наиболее часто упоминаемым брендом на российском телевидении. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю 3-й годовщины Нацгвардии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Наша Нацгвардия — самый часто упоминаемый бренд на российском телевидении, — говорит глава государства. — Похоже, самый популярный бренд».

При этом Порошенко добавил, что пугать Нацгвардией Украины детей — абсурдно и несправедливо.

«Но если вас так смертельно боятся, так ненавидят взрослые россияне, то значит народу Украины вы служите честно, качественно, самоотверженно», — отметил он.

Напомним, 10 февраля президент Украины Петр Порошенко во время визита в Коломыю Ивано-Франковской области заявил, что Украина способна защитить себя от любого агрессора, даже Российской Федерации, если украинской народ будет един.

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