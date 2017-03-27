Воронеж, 27 марта, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Зима неожиданно пришла в Воронеж 27 марта. После почти трех недель стабильной весенней погоды — временами столбик термометра поднимался до 14 градусов тепла — в городе резко похолодало, а утром в понедельник прошел обильный снегопад.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Снежное мартовское утро в Воронеже

Анна Кумицкая ИА REGNUM Утро в конце марта выдалось холодным и неуютным

Анна Кумицкая ИА REGNUM На окнах намело настоящие сугробы

В этом году по-настоящему весенняя погода в Воронеж пришла гораздо раньше срока — уже к концу первой декады марта от завалов снега, копившихся всю зиму, не осталось и следа: работу, которую не смогли сделать коммунальные службы, за них выполнило солнце и весеннее тепло.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Снег на время скрыл заваленные отходами городские мусорки

Анна Кумицкая ИА REGNUM Еще недавно в Воронеже светило солнце, а почки уже готовили выпустить первые листья

Но в понедельник, 27 марта, воронежцам пришлось снова достать теплую одежду: около 07:00 отметка градусника опустилась чуть ниже нуля, пошел обильный снег.

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Теперь подснежники, как и положено — под снегом

И хотя уже сейчас снег прекратился и выглянуло солнце, синоптики обещают — холода продержатся до конца недели.

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Набухающие на деревьях почки покрылись коркой льда

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Хрупкие крокусы на клумбе замело снегопадом

По прогнозу Воронежского гидрометеоцентра, в ближайшие дни дневная температура не поднимется выше +3…4 градусов, ночью же может похолодать и до — 5 градусов. Потепление ожидается со 2 апреля, снег сменят дожди.