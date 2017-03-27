Москва, 27 марта, 2017, 15:56 — ИА Регнум.



Kirill Borisenko Московский международный автомобильный салон 2016

Как стало известно 27 марта 2017 года из официального релиза Международной организации производителей автомобилей (OICA), Международный московский автосалон пройдет в столице России в конце августа — начале сентября 2018 года.

Решение о проведении автосалона в Москве и утверждение дат произошло на заседании Выставочного комитета OICA, прошедшего 7 марта 2017 года.

Таким образом, ММАС 2018 пройдет в Крокус Экспо с 29 августа по 9 сентября 2018 года. Для рядовых посетителей выставка будет доступна с 31 августа 2018 года.

Первые дни автосалона отведены для посещения мероприятия представителями СМИ, для проведения пресс-конференций и официальных презентаций с участием высшего руководства автомобильных брендов.

«После ряда консультаций, проведенных с ведущими игроками отрасли, мы заручились определенной поддержкой и видим серьезную заинтересованность автомобильных производителей участвовать в салоне (ММАС) 2018 года, что позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее и работать с удвоенной энергией» — говорит директор ММАС Петр Тутарашвили.

Напомним, что от участия в ММАС 2016 отказался ряд европейских, российских и американских автопроизводителей. В числе причин назывались: высокая плата за участие и общий кризис отрасли.