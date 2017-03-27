Москва, 27 марта, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Согласно предварительным данным, анимационный фильм «Босс-молокосос» заработал за первые выходные проката в России более 680 млн рублей, и занял первое место в российском прокате — такую информацию сообщает портал kinobusiness.com.

Цитата из к/ф «Босс-молокосос». реж Том МакГрат. 2017. США Босс

Фильм рассказывает о маленьком мальчике, который считает всех вокруг глупыми и бесполезными, особенно взрослых. Поэтому он взрослыми манипулирует, особенно родителями, которых считает чуть ли не рабами.

Вторым номером идет космический триллер «Живое». На третьем месте — скандальная картина «Красавица и чудовище» от Disney, которая в России заработала уже более 663 млн рублей, за выходные — более 172 млн.

Четвертую позицию занимает триллер-ужастик «Сплит». Замыкают список «Могучие рейнджеры».

Напомним, в США сейчас лидирует «Красавица и чудовище», на текущий момент фильм собрал в прокате более 700 млн долларов, Эмма Уотсон, сыгравшая роль Белль, попала на первое место списка Forbes, таким образом, сместив на вторую позицию Дженнифер Лоуренс.