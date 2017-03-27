Ростов-на-Дону, 27 марта, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Несмотря на то и дело срывающийся дождь, во всех районах Ростова-на-Дону состоялись субботники. В уборке города-миллионника в прошедшие выходные приняли участие около 1,5 тыс. человек. Как сообщили ИА REGNUM в администрации областного центра 27 марта, кто не успел вскопать клумбы и убрать мусор, время ещё есть — месячник чистоты в столице юга России продлится по 14 апреля.

Rostov-gorod.ru Мешки с мусором

Свалки мусора ликвидированы, деревья обрезаны, дворы подметены — таков итог субботнего выхода жителей донской столицы и работников различных организаций. Так, например, в Ворошиловском районе мусор убран с территории водоохранной зоны Низового водохранилища. А в Октябрьском районе было собрано и вывезено свыше 160 тонн мусора.

Rostov-gorod.ru Уборка мусора:

Внимание дорожных служб было приковано к уборке транспортных артерий: дороги подмели, разделительные ограждения помыли и покрасили.

Rostov-gorod.ru Дорожные службы моют дороги

Генеральную уборку в Ростове-на-Дону, можно сказать, только начали. Большая работа по ликвидации мусорных свалок, обустройству газонов, ремонту и мойке фасадов зданий, подземных пешеходных переходов, витрин, фонарей и остановок общественного транспорта ещё впереди.

В преддверии 72-й годовщины Великой Победы в порядок будут приведены военные мемориалы. В очереди на преображение — детские и спортивные площадки, дорожные знаки.

Rostov-gorod.ru Высадка деревьев

Город-миллионник также планируется озеленить. День древонасаждения ежегодно дарит донской столице тысячи новых деревьев и кустарников. Так, год назад около 16 тыс. саженцев высадили почти 17 тыс. горожан. Активное участие принимают участие в областной экологической акции молодёжь, волонтерские движения.