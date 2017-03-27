Москва, 27 марта, 2017, 13:06 — ИА Регнум. К чемпионату мира по футболу-2018 к московском аэропорту «Шереметьево» планируется провести реконструкцию. В настоящее время идет поиск организации, которая займется реконструкцией, сообщается на сайте Мосстройкомплека.

Skyships.ru Аэропорт «Шереметьево»

После проведения открытого конкурса победителю необходимо будет построить новые рулежные дорожки для самолетов и увеличить часть перронов.

Максимальная цена контракта — 7,77 млрд рублей.

Победитель конкурса на проведение работ определится 26 апреля. На строительство отводится 458 дней с момента заключения госконтракта.

Напомним, реконструкция связана с планируемым увеличением пассажиропотока на время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. Матч открытия и финал должны пройти в Москве в «Лужниках». Москва примет 12 матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

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