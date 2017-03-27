Калининград, 27 марта, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Спустя пять лет после прекращения полётов в Калининград польская компания LOT S.A. возобновляет авиасообщение. Об этом сегодня, 27 марта, заявил глава авиакомпании Рафал Мильчарски на встрече с врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым.

Lot.com Самолёт польской авиакомпании

Рейсы по маршруту Варшава-Калининград и обратно начинают осуществляться с 5 июня 2017 года (полёты LOT были прекращены с 1 июля 2012 года). Авиакомпания запускает шесть рейсов в неделю, кроме субботы.

«Я рад, что достигнуты конкретные договорённости между польской авиакомпанией и нашим аэропортом, — прокомментировал Алиханов. — С учётом того, что Калининград один из городов, который принимает чемпионат мира по футболу в 2018 году, нам важно расширение географии полетов. Уверен, что это только начало международного сотрудничества между Калининградом и другими европейскими авиакомпаниями».

Президент авиакомпании LOT Рафаль Мильчарски, общаясь с журналистами, назвал «большим несчастьем» отмену рейсов на калининградском направлении в 2012 году.

«Это было большое несчастье для нас, — сказал руководитель LOT. — Авиакомпания испытывала немаленькие проблемы, потому что мы почти обанкротились в 2012 году. Без государственной помощи компания LOT бы исчезла. И тогда, в рамках еврозакона, мы должны были уменьшить масштаб наших операций, вынуждены были закрыть многие авиасообщения».

Рейсы в Варшаву будут осуществляться 75-местными самолётами Bombardier Q400. Время в пути составит чуть более 1 часа.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что, несмотря на близость границ, последние пять лет из Калининграда невозможно воздушным путём добраться не только до Польши, но и до Германии и Литвы. В 2016 году пассажиропоток на международных линиях упал на 70%.