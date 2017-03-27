Рига, 27 марта, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Прокуратура Земгальского областного суда Латвии предъявила обвинения путевому мастеру «Latvijas dzelzceļš» (Латвийская железная дорога) Александру Красноперову за «шпионаж в пользу России», сообщает портал Rus.delfi.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Стоит отметить, что Полиция безопасности (ПБ) более подробной информации по этому делу не раскрывала, но пресс-секретарь Генпрокуратуры Кристине Сутугина заявила, что согласно решению Александр Красноперов привлечен к уголовной ответственности.

Так, бывшего работника «Latvijas dzelzceļš» обвиняют в том, что с 21 октября 2015 года по 23 сентября 2016 года на территории своей путевой ответственности на Елгавском вокзале он «регулярно, систематично и целенаправленно, по заданию России, занимался сбором не подлежащей разглашению информации военного характера и коммерческих тайн». По мнению следствия, полученную информацию он, якобы, передавал контактному лицу в России.

Как утверждают следователи, Красноперов, переснимая материалы с систем видеонаблюдения и видеоархивов, «незаконным путем получал сведения о перемещении по Латвии военной техники НАТО». Собранную информацию обвиняемый в электронном формате отсылал контактному лицу в России, который, опять же, по утверждению следствия, действовал в российских интересах.

Александр Красноперов по-прежнему находится под арестом.

Напомним, в конце 2016 года Красноперова задержала Полиция безопасности. В рамках уголовного процесса были проведены обыски на пяти объектах. Уголовный процесс был начат 27 сентября 2016 года.

По утверждению телепередачи «Nekā personīga», задержанный являлся членом оппозиционной партии «Согласие» и ветераном-афганцем.

В свою очередь известный в Латвии общественно-политический активист Владимир Линдерман заявил: «Насколько я понял, вина его состоит в том, что он сфотографировал состав с военной техникой НАТО и переслал фото знакомому в Россию». По его мнению, «шпионажем там и не пахнет, а есть страстное желание Полиции безопасности поймать хотя бы одного российского шпиона из числа местных жителей».

Добавим, что перемещение военной техники НАТО по территории Латвии не является охраняемой тайной. Любое прибытие войск альянса, или военной техники, широко освещается в СМИ.