Москва, 27 марта, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Российским туристам, которые в грядущем летнем сезоне планируют отдохнуть на Кипре и в Греции, может не хватить мест. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

dimitrisvetsikas1969 Кипр. Пляж

«Ранее бронирование Греции и Кипра бьет все рекорды, в ряде компаний отметили, что спрос увеличился в разы, — говорится в сообщении. — В прошлом году туристы столкнулись с нехваткой мест в самых популярных отелях, а в этом году, по словам туроператоров, этого тоже не избежать».

Отмечается, что в июне-августе Греция и Кипр заполняются туристами на 80%, уже сейчас номера во многих хороших отелях раскуплены на весь сезон.

«По мере приближения курортного сезона россиянам будет все сложнее найти место в одном из отелей», — говорится в сообщении АТОР, которая ссылается на компании «Музенидис Трэвел», ICS Travel Group, «КМП-Групп» и «Русский Экспресс».

16 марта в Ассоциации туроператоров России сообщили, что в 2017 году, по мнению российских туроператоров, цены на размещение в отелях в большинстве востребованных зарубежных направлений если и повысятся, то ненамного, или же останутся на прежнем уровне. А по ряду направлений стоимость пакетного тура в рублях из-за разницы в курсе валют и вовсе снизится, говорилось в сообщении.

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