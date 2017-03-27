Омск, 27 марта, 2017, 12:46 — ИА Регнум. С объектов улично-дорожной сети Омска, в том числе с первоочередных мест возможного подтопления, с начала зимнего сезона 2016 — 2017 годов вывезли уже 802 200 куб. м снега. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 марта, в мэрии Омска.

cocoparisienne Снегопад

По словам директора департамента городского хозяйства Сергея Фролова, это исторический максимум для коммунальных служб Омска. В департаменте уточнили, что 698 тыс. кубометров вывезли специалисты управление дорожного хозяйства и благоустройства, 66 тысяч — результат работы арендованной муниципалитетом специальной техники. По бесплатным талонам на услуги снежных полигонов физические и юридические лица убрали 29 тыс. кубометров. Работавшие по контракту с администрацией города сельские ДРСУ вывезли 9,2 тыс. кубометров снега.

«Первоначально муниципальным заданием был предусмотрен вывоз 500 тысяч кубометров. Однако ряд своевременного принятых администрацией Омска управленческих решений — выделение средств на аренду дополнительной спецтехники, покупка новых машин для управления дорожного хозяйства и благоустройства, выдача бесплатных талонов на складирование снега, а также поддержка правительства региона, с помощью которой удалось привлечь областные ДРСУ к работе в городе, — позволили выполнить рекордный объем работы. Но для нас главное — результат. Поэтому системное выполнение противопаводковых мероприятий продолжится», — подчеркнул Фролов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, нынешний зимний сезон в Омске был многоснежным. По информации Обь-Иртышского УГМС, только с октября по январь в областном центре выпало на 20 процентов больше снега, чем за всю зиму прошлого года.

Городские власти регулярно отчитывались о количестве вывезенного снега, утверждая, что эта работа ведется ударными темпами. Однако, несмотря на это, губернатор Виктор Назаров обрушился с критикой на мэрию из-за обнаруженных недостатков зимнего содержания дорог. Он даже предложил дать чиновникам лопаты и вывести их на уборку улиц.

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Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС, на территории Омской области уже идет снеготаяние. Превышение нормы средних максимальных запасов воды в снежном покрове на 30 — 105% отмечалось в 14 районах: Черлакском, Полтавском, Щербакульском, Исилькульском, Калачинском, Омском, Тюкалинском, Называевском, Крутинском, Большереченском, Тарском, Седельниковском, Тевризском, Усть-Ишимском.

«Предварительный анализ гидрометеорологических условий показывает, что максимальные уровни воды на реках Иртыш, Омь, Ишим ожидаются в основном выше нормы на 0,3 — 1,5 м. Превышение нормы максимальных уровней до 2 м ожидается на правобережных притоках Иртыша реках Тара, Уй», — прокомментировала начальник отдела гидропрогнозов Обь-Иртышского управления гидрометслужбы Наталья Волковская.