Ереван, 27 марта, 2017, 12:44 — ИА Регнум.



Photolure Предвыборная Армения

В то время как в Армении набирает обороты скандал, связанный с публикацией аудиозаписей телефонных разговоров, на которых директора 131 школы и детских садов признаются, что вовлечены в агитацию в пользу Республиканской партии Армении (РПА) и в частности собирают списки избирателей, которые выразили готовность проголосовать в пользу партии власти, лидер РПА, президент Армении Серж Саргсян заявляет, что в 2018 году, когда закончатся его президентские полномочия и страна окончательно перейдёт на парламентскую форму правления, он в «каком-либо статусе будет иметь свою роль в деле обеспечения безопасности армянского народа». Об этом Саргсян заявил 25 марта в Нагорном Карабахе, где находился с рабочим визитом.

Ранее глава государства заявлял, что в случае перехода на парламентскую форму правления не будет претендовать на должности президента и премьер-министра.

Почти три года назад, в апреле 2014 года, когда процесс конституционных реформ только начинался, на встрече со специальной комиссией по конституционным реформам президент заявил:

«Я официально заявляю, что я, Серж Саргсян, больше никогда не буду выдвигаться на пост президента Республики Армения. Если в результате окончательных обсуждений будет выбран путь, не соответствующий моему желанию, я имею в виду парламентскую модель, то я не буду претендовать и на должность премьер-министра».

Сейчас однако риторика главы государства сменилась, и он не отрицает, что в 2018 году может занять руководящую должность.

«Мы должны иметь сильную руку безопасности. Популизм или слабость на вершине пирамиды безопасности может погубить целый народ. Соглашаясь на завершение четырёхдневной войны мы, несомненно, знали, что ещё не забрали обратно один-два холма. Тот, кто боится внутреннего политического поля, или популист ценой ещё 100 жертв вернул бы этот кусок земли, чтобы потом играть в героя на трибунах. Только сильный мог отдать приказ остановиться, сохранить жизни и взяв на себя будущие удары пустого популизма, хорошо осознавая, сколько территории до этого тихо взял и сколько возьмёт в следующий раз. Человеческую жизнь могут ценить только сильные. Нашей безопасности нужно сильное лидерство», — сказал Саргсян 25 марта.

«Меня всегда спрашивают, что я буду делать после 2018 года. Я в течение своей жизни, в самом деле, никогда не планировал, где буду на следующем этапе. Всегда оказывался там, где был более полезен нашей безопасности. Я сейчас не знаю, какова будет политическая структура в 2018 году, но если возглавляемая мною политическая сила победит на предстоящих выборах, то исходя из расклада этого момента, в каком-либо статусе буду иметь свою роль в деле обеспечения безопасности нашего народа. Не знаю, какой это будет статус, но, точно, в каком-нибудь формате буду полезен. А сегодня у нас есть более важный вопрос. Мы должны понять, что 2 апреля — не игра, не конкурс скороговорок, мы должны понять, что 2 апреля мы выбираем не прыгунов по крышам, мы выбираем защитников права нашего народа на существование, мы выбираем тех, кто будет отдавать приказ о залпе, о наступлении и, при необходимости, об отступлении — выбираем тех, кто обладает достаточной внутренней силой, чтобы это сделать», — цитирует Саргсяна пресс-служба президента Армении.

По его словам, 2 апреля граждане будут выбирать под чьим командованием эти парни завершат свою службу, следующие — будут служить, кто будет защищать право детей на безмятежную учёбу и закат старших. «Понимаем мы это, или нет, но, приближаясь к избирательной урне, просто обязаны это понять», — подчеркнул Саргсян.

Между тем руководимая Саргсяном РПА всячески пытается оправдать руководителей учебных заведений, которые по мнению общественности злоупотребляли административным ресурсом, заявляя, что в их действиях нет ничего противозаконного.

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В свою очередь ЦИК Армении, от которого некоторые другие участники предвыборной гонки требуют аннулировать регистрацию правящей партии и снять её с выборов, заявляют, что только начали изучать аудиозаписи. Тем не менее в Армении ни у кого нет никаких сомнений, что ЦИК не посмеет вынести решение, которое помешает РПА принять участие в выборах или же поставить под сомнение честность и прозрачность самих выборов. Центризбирком даже не посмел снять с выборов кандидата в депутаты от РПА Аракела Мовсисяна, который на предвыборной встрече в одной из деревень при свидетельстве телекамер обещал сельчанам асфальтировать дорогу, если жители села проголосуют за него.

О том, что позиции партии власти в Армении непоколебимы косвенно свидетельствует и то обстоятельство, что некогда известная своим жёстким отношением к РПА партия Армянский национальный конгресс, после публикации аудиозаписей всего лишь потребовала отставки министра образования и науки, что, как пишут пользователи соцсетей, не вызывает ничего, кроме смеха.