Харьков, Украина, 27 марта, 2017, 12:41 — ИА Регнум. «Диверсия на военных складах в г. Балаклея Харьковской области (Украина) значительно не повлияла на обороноспособность страны», — об этом 27 марта заявил в видеообращении начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. Как сообщает ИА REGNUM, видеообращение было выложено на его странице в Facebook.

skeeze Пожар

«По ситуации в Балаклее. Враг нас не сломает ни диверсиями, ни специальными операциями. Боеприпасов хватит на всех, кто посягает на украинскую землю. Выстояли в 2014-м, выстоим и в 2017-м. Победа будет за нами», — сказал Муженко.

Также сегодня пресс-служба Минобороны ВСУ информирует, что пожарная техника продолжает тушить очаги возгорания на военных складах в Балаклее. Соответствующее видео было выложено на канале Минобороны в Уoutube.

При этом начальник восточного территориального управления пожарной безопасности Виктор Кот отметил, что «есть еще некоторые сектора, куда мы не можем добраться». «Проводится работа по их разведке. Там, где мы пробиваем дорогу, работают гусеничные пожарные машины по ликвидации пожаров. Ликвидируем очаги, тление, чтобы не было дальнейшей детонации и распространения снарядов, чтобы люди смогли зайти и начать работать», — сказал Кот.

Кроме того, 27 марта во время утреннего заседания координационного штаба заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант ВСУ Игорь Павловский отметил, что ситуация на территории складов полностью контролируется.

«Инженерные подразделения проводят окончательную зачистку периметра территории воинской части, работы планируется закончить в течение сегодняшнего дня. Сил и средств вполне хватает, военнослужащие Вооруженных сил Украины в плановом режиме выполняют текущие задачи по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия», — сказал Павловский.

Он добавил, что на технической территории остается только одно место, где из-за влияния температуры может произойти одиночная детонация боеприпасов.

27 марта в эфире «112 Украина» представитель оперативного пресс-центра Минобороны в Балаклее Виталий Саранцев заявил, что газоснабжение в Балаклее планируют восстановить сегодня к 14:00. «Восстановлено и автомобильное, и железнодорожное сообщение. Работают коммунальные службы в многоквартирных домах, завозится пленка, чтобы закрыть контур и сегодня пустить тепло в дома. Планируется, что где-то в 14:00 будет пущен газ», — рассказал представитель оперативного пресс-центра.

По его словам, сегодня на военных складах все еще взрываются боеприпасы ВСУ. «Планируется к обеду сегодняшнего дня полностью сделать зачистку, контрольную проливку, чтобы вообще ликвидировать полностью все очаги тления, взрывов», — сказал Саранцев.

Он сообщил, что во временных пунктах размещения остаются почти 300 человек, которые лишились жилья. «Среди людей, которые зарегистрированы среди эвакуированных, пока во временных пунктах размещения насчитывается 287 человек. Это люди, у которых дома были значительно повреждены. Надеюсь, что часть из них вернется сегодня домой», — отметил Саранцев.

Вчера, 26 марта, вице-премьер Украины Геннадий Зубко заявил о начале восстановления зданий в Балаклее, поврежденных в результате взрывов на 65-м арсенале. В своем Твиттер он отметил, что в Балаклее полностью разрушены пять частных домов. Кроме того, 243 здания повреждены частично. Среди них 117 многоквартирных домов, 87 частных, объекты инфраструктуры и промышленные строения. «Организована выдача населению стройматериалов для проведения первичного ремонта поврежденных зданий», — написал вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Балаклее вспыхнул пожар на складах боеприпасов, после этого начали детонировать боеприпасы ВСУ (ЗРК, 152, 122 мм снаряды). Украинские власти и военные эвакуировали более 20 тыс. жителей из 10-километровой зоны поражения. Людей размещали в школах, домах культуры, пансионатах и т.д. Над опасной зоной были запрещены полеты, движение по железной дороге и автострадам пущено в объезд.

СБУ квалифицировала инцидент как диверсию. Перед возгоранием свидетели слышали гул летательного аппарата. По состоянию на 26 марта, в г. Балаклея возобновлена подача воды и электроэнергии.