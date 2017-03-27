Рига, 27 марта, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Для уменьшения социального неравенства в Латвии нужны, в первую очередь, реформы в системе образования, заявил президент Банка Латвии Илмар Римшевич, сообщаетLETA.

Франсиско де Гойя. Сцена в школе. 1780

Для того, чтобы сократить разрыв между богатыми и бедными жителями страны, необходимо вывести из катастрофического состояния латвийскую систему образования, считает Илмар Римшевич. «Важнейший ресурс Латвии — это ее жители. Если мы посмотрим, сколько детей не ходят сейчас в школу, сколько получают очень слабое среднее образование, не говоря уже о высшем, где мы получаем бумажки, с которыми потом нельзя найти работу. Поэтому нужны десять лет тяжелого труда по улучшению системы образования. Независимо от того, из богатой или бедной семьи происходит ребенок, это позволит получить хорошее, перспективное образование», — считает Римшевич.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, более половины или 57% жителей согласны с тем, что министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис должен быть уволен. Против такого шага со стороны правительства, выступают всего 26%, а 17% респондентов не имеют мнения по данному вопросу, об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного агентством TNS совместно с телеканалом LNT. Ранее в Сейме Латвии прошло голосование, по предложению снять с должности Шадурскиса, которое было основано на том, что он, по мнению депутатов «провалил реформу зарплат педагогов, а также из-за поправок об увольнении нелояльных учителей и других «реформ». Против предложения снять с должности Карлиса Шадурскиса проголосовали 57 депутатов, «За» идею об увольнении политика, высказались 35.

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