Вашингтон, 27 марта, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Ученые представили в журнале The Astrophysical Journal исследование самого холодного места во Вселенной — протопланетной туманности Бумеранг.

Luxfon.com Космос

Исследователи из Лаборатории реактивного движения (США), Технического университета Чалмерса (Швеция) и обсерватории ALMA (Atacama Large Millimeter Array, Чили) оценили размер центра туманности, сформированной красным гигантом, в 1740 на 275 астрономических единиц.

По их мнению, температура в окрестностях туманности, удаленной примерно на пять тысяч световых лет, не превышает одного Кельвина, что составляет приблизительно — 272 °C. Проанализировав данные ALMA, ученые подтвердили, что пока это самое холодное место во Вселенной.

Материя стремительно покидает красный гигант — изначально звезда была в четыре тыс. раз тяжелее Солнца, материя от нее распространилась на расстояние около 120 тыс. астрономических единиц.

Ядро туманности содержит «горячие» частицы материи, выброшенной «мертвым» красным гигантом, их температура не превышает 20−30 Кельвинов.