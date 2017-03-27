Казань, 27 марта, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Дальнобойщики на трассе М-7 под Казанью начали стихийную акцию против системы «Платон». К участникам акции подъехала полиция, но никого не задерживают, сообщает на своей странице в соцсети активист Илья Новиков.

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«Стачка организовалась стихийно, через соцсети и мобильные приложения, но требования вполне конкретны. Дальнобойщики, как и вся страна, устали от гигантских штрафов, от постоянного роста цен, от грабительской системы «Платон» и требуют от властей отмены всего этого безобразия», — пишет Новиков.

Активист отмечает, что автомобили на обочине растянулись на несколько километров. Стоят на участке трассы М-7 Казань-Уфа, 533 км.

Отметим, что сегодня акции водителей большегрузов проходят во многих городах России, несмотря на то, что правительство решило продлить льготный период и с 15 апреля поднять тариф только на 25%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, система «Платон» была запущена в эксплуатацию 15 ноября 2015 года. Однако, ее запуск вызвал волну протестов среди дальнобойщиков и правительство приняло решение снизить тарифы на первое время.

Планировалось, что с 15 апреля 2017 года тарифы вырастут вдвое — до 3,06 рубля за км. Сейчас в системе «Платон» действует льготный тариф — 1,53 рубля за км.

В связи с продлением льготного периода и ростом тарифа только на 25% с 15 апреля дальнобойщики будет платить по 1,91 рубля за км.

25 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам транспорта, экономического развития и финансов проработать вопрос применения скидок в системе «Платон».

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