Киев, 27 марта, 2017, 12:19 — ИА Регнум.



bycfotografem Уголь

В феврале 2017 года Украина сократила потребление угля на 22,5% по сравнению с январем того же года, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно данным Госстата, Украина также стала в феврале 2017 года потреблять меньше каменного угля на 13,7% по сравнению с февралем 2016 года. Итоговое потребление каменного угля в феврале 2017 года составило 3,869 млн тонн.

Также сообщается, что в январе 2017 года Украина потребила на 2,8% больше угля, чем в январе 2016 года, что составило 4,967 млн тонн угля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года на Украине радикальными националистами была объявлена торговая блокада ДНР и ЛНР. Националисты перекрыли все пути сообщения между республиками и Украиной, требуя полного прекращения торговых отношений.

Киев, осуждая блокаду Донбасса, 15 марта принял закон о полном запрете грузоперевозок между республиками и Украиной. Такую государственную блокаду тут же осудил Евросоюз, а МВФ отложил рассмотрение очередного транша Украине, сославшись на «необходимость просчитать экономические последствия блокады Донбасса».

Притом, что Украина испытывает серьезный дефицит топлива — антрацита, который поставлялся из Донбасса, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина откажется от российского угля (наиболее выгодного поставщика антрацита после республик) и переориентируется на уголь из США, Австралии или Южной Африки.