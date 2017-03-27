Брюссель, 27 марта, 2017, 12:11 — ИА Регнум. НАТО планирует выделить €3 млрд на модернизацию средств спутниковой связи и компьютерных технологий в ближайшие три года, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

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Стремление альянса активней противостоять киберугрозам является подтверждением того, что это сфера не менее важна, чем непосредственно военные действия.

Источник в НАТО отметил, что в планах альянса выделить €1,7 млрд инвестиций на развитие спутниковой связи, чтобы улучшить поддержку солдат и кораблей, а также беспилотных летательных аппаратов.

€71 млн пойдет на улучшение защиты компьютеров НАТО от кибератак.

Утверждается, что за последние три года подозрительная активность в сетях альянса увеличилась в пять раз. Представители НАТО подозревают Россию.

Около €180 млн будут потрачены на обеспечение безопасной связи военных, действующих в полевых условиях.

Напомним, после победы на президентских выборах США Дональда Трампа, СМИ начали распространять информацию о том, что якобы российские хакеры повлияли на результаты выборов. В связи с чем, внимание к средствам защиты от киберугроз увеличилось.