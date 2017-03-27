Ярославль, 27 марта, 2017, 12:09 — ИА Регнум. В Ярославской области 54% бизнесменов ответили на вопрос текущем состоянии бизнеса негативно, это на 18% больше, чем три года назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ярославской области.

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Социологическое исследование было проведено по заказу бизнес-омбудсмена. В опросе приняли участие представители малого и среднего бизнеса. Исследование показало, что количество некредитоспособных предприятий растет существенными темпами и приближается к посткризисным показателям 2010 года, доступность кредитных средств уменьшается с каждым годом. В тоже время прослеживается выраженная позитивная динамика в отношении административных барьеров: крайне высокий уровень отметили 21% опрошенных. Для сравнения: в 2014 году это значение составило 34%.

К власти у бизнесменов отношение недоверчивое. Опрос показал высокий процент затруднившихся ответить на вопрос о доверии к губернатору и правительству области, обусловленный коротким сроком пребывания в должности. При этом выросло число негативных оценок в отношении Ярославской областной думы — региональный парламент стал единственным органом власти, которому больше опрошенных выразили скорее недоверие, чем доверие.

Исследование отметило рост негатива в отношении координационных советов по развитию малого и среднего бизнеса — как областного, так и местных, работающих при главах муниципальных образований и снижение роли институтов взаимодействия власти и предпринимательского сообщества.

При этом 39% опрошенных вообще не сталкиваются с правоохранительными и надзорными органами в процессе ведения бизнеса (в 2014 году этот показатель составил 30%). Число предпринимателей, у которых в прошедшем году не было ни одной проверки, выросло на 16%. Снизился процент судов, выигранных у госорганов — только в 30% случаев предпринимателям удалось отстоять в суде свою позицию, 46% опрошенных имеют опыт проигранных государству судебных дел.

Исследование позволило сделать ряд выводов относительно условий для ведения бизнеса в Ярославской области. Большинство предпринимателей намерены продолжать развитие собственного дела. Субъективно бизнес считает, что он существует не благодаря, а, скорее, вопреки государству.

«Тем не менее, улучшение многих объективных факторов налицо. Для того чтобы легче было открывать и развивать бизнес, в регионе важно повышать качество предпринимательского климата», — говорится в заключении исследования «Предпринимательский климат в Ярославской области».