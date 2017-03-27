Ставрополь, 27 марта, 2017, 12:15 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

В Ставропольском крае экс-начальник антикоррупционного отдела полиции сам попался на взятке. Ему вынесен строгий приговор в виде реального тюремного срока и крупного штрафа.

Бывший начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Изобильненскому району Александр Батагов потребовал взятку от руководителя частного охранного предприятия «Патриот Плюс».

За это он обещал главе ЧОПа не возбуждать уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реализации федеральной краевой программы занятости населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

В коррупционное дело был вовлечен общий знакомый в качестве посредника при передаче взятки. При получениии посредником взятки в размере 400 тысяч рублей для передачи их Батагову, он был задержан сотрудниками ФСБ.

Батагов был уволен из правоохранительных органов в 2015 году по результатам служебной проверки с формулировкой «по отрицательным мотивам», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Теперь приговором суда бывший руководитель отдела МВД осужден по статье «Покушение на получение взятки». Ему назначено судом 4,5 года исправительной колонии строгого режима и штраф в в трехкратном размере суммы взятки — 1,2 млн рублей.

Батагова лишили права в течение трех лет занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Посредник коррупционного дела получил свой срок ранее. Приговором суда ему назначено два года исправительной колонии общего режима, добавили в СКР.

Напомним, в текущем году на Ставрополье уже выносили приговоры по коррупционным делам в правоохранительных органах. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале за взятку были осуждены двое сотрудников Минераловодского линейного управления МВД России на транспорте. Сотрудники полиции вымогали деньги у директора госпредприятия за то, чтобы освободить его от ответственности за служебный подлог.

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Старшие оперуполномоченные полиции получили по 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, они лишены права занимать государственные должности сроком на три года.

В суды направлены и другие дела. Так, в марте направлено дело начальника отдела ГИБДД по Кочубеевскому району, которому инкриминируются четыре статьи Уголовного кодекса, связанные с взяточничеством. Следствие предполагает, что начальник отдела ГИБДД требовал у генерального директора автотранспортного предприятия города Невинномысска 50 тысяч рублей каждый месяц за беспрепятственный пропуск грузовиков по территории Кочубеевского района, не привлекая их водителей к ответственности за нарушение правил движения тяжеловесного транспорта.

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Также он нацелил своих подчиненных на регулярное получение мелких взяток с водителей грузовиков.

В Предгорном районе под статью о мошенничестве попал следователь отдела МВД, который пытался «заработать» 100 тыс. рублей на обещании назначения минимального наказания подозреваемому в краже.

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Полицейский Александровского района заподозрен во взяточничестве в 30 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела о подделке документов.

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