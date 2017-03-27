Анталья, Турция, 27 марта, 2017, 11:56 — ИА Регнум.



Btimes.ru Турция

Турция может предоставить российским гражданам возможность въезжать на территорию страны по внутренним удостоверениям личности. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передают 27 марта «Вести».

В ходе встречи с гражданами России, проживающими в Анталье, Чавушоглу рассказал, что турецкие власти собираются подробно обсудить с российской стороной переход на взаимные поездки граждан, для которых не потребуются загранпаспорта.

Глава МИД Турции отметил также, что устройства для проверки внутренних паспортов уже размещают в аэропортах.

Отмечается, что договоренность о частичной либерализации визового режима России и Турции была достигнута 10 марта в Москве, на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. Речь шла о том, что новые возможности пока будут предоставлены представителям бизнес-сообщества.

На сегодняшний день посещать Турцию по внутренним удостоверениям личности могут граждане Грузии. В середине марта 2017 года аналогичное соглашение было заключено с Украиной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 марта в Москве состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Турции отметил, что основными элементами сотрудничества двух стран являются оборонно-промышленный комплекс и энергетика.

Читайте также: Эрдоган назвал основные элементы сотрудничества экономик РФ и Турции