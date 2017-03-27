Барнаул, 27 марта, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Алтайкрайстат обнародовал данные, свидетельствующие о 8,7-процентном росте среднедушевых денежных доходов населения Алтайского края по итогам января — февраля 2017 года. «При этом, в целом по России прирост за этот период составил 6,1%. В том числе, в феврале 2017 года, по сравнению с предыдущим месяцем, увеличение доходов произошло на 22,7% (по России — на 20,1%)», — подчеркивают статистики.

Светлана Шаповалова Алтайский подсолнух

Положительная динамика сохраняется и в реальных располагаемых денежных доходах населения: за два месяца 2017 года показатель увеличился на 3,9% (в целом по России прирост составил 1%).

И если в праздничном январе реальные располагаемые доходы выросли на 10,8% (по России — на 8,1%) за счет разовых выплат пенсионерам в размере 5000 рублей, то в феврале 2017 года на увеличение на 19,4% (по России — на 18,8%) располагаемых доходов повлияли экономические показатели.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года начисленная среднемесячная заработная плата в номинальном выражении увеличилась на 4,8%, а среднедушевые денежные доходы выросли на 2,7% (в среднем по РФ — на 1,6%). Ниже показателей аналогичного периода прошлого года (почти в 2,3 раза) оказалась и инфляция.