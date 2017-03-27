Архангельск, 27 марта, 2017, 11:43 — ИА Регнум. На дополнительных выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов шестого созыва завершилась стадия выдвижения кандидатов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Джордж Бингэм. Областные выборы. 1852

В настоящее время в одномандатном избирательном округе № 14, образованном в границах территории г. Котласа, на депутатский мандат претендуют четыре кандидата. Это Ерофеевский Александр Валерьевич (ЛДПР), Мамедов Тельман Джаннатали (КПРФ), Тараканов Николай Васильевич («Единая Россия») и Чиркова Ирина Александровна (Справедливая Россия).

По одномандатному избирательному округу № 20, включающему в себя территорию Онежского района и архипелага Новая Земля, выдвинуты шесть кандидатов: Афанасьев Александр Валерьевич (КПРФ), Володенков Эдуард Сергеевич (ЛДПР), Горбунов Сергей Викторович (Справедливая Россия), Гребнев Виктор Викторович (Партия «Родина»), Назаров Анатолий Николаевич («Единая Россия») и Чесноков Юрий Евгеньевич, представивший документы в порядке самовыдвижения.

Четыре кандидата представили документы в окружную избирательную комиссию одномандатного округа № 31 (Шенкурский район и часть Вельского района), все выдвинуты избирательными объединениями: Арсентьев Игорь Валентинович (ЛДПР), Кобылин Эдуард Борисович (Справедливая Россия), Сидоровский Олег Станиславович («Единая Россия»), Угрюмов Сергей Александрович (КПРФ).

Таким образом, всего в дополнительных выборах депутатов облсобрания принимают участие 14 кандидатов, 13 из них выдвинуты избирательными объединениями, а один является самовыдвиженцем, которому для регистрации необходимо осуществить сбор подписей избирателей.

Срок представления документов для регистрации кандидатов заканчивается в 18−00 5 апреля, однако на сегодняшний день 12 кандидатов уже представили в окружные избирательные комиссии соответствующие комплекты документов.

Напомним, что выборы пройдут в Архангельской области 21 мая.