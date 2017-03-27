Москва, 27 марта, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Сегодня, 27 марта, в российских школах проводится единый государственный экзамен по русскому языку. ЕГЭ проходит в 202 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Заявления на участие в ЕГЭ по русскому языку досрочного периода подали около 19,7 тысячи участников, в основном выпускники прошлых лет.

Во всех экзаменационных пунктах ведется видеонаблюдение в онлайн-режиме и используются технология печати контрольных измерительных материалов (КИМ).

Экзаменационная работа по русскому языку состоит из двух частей и содержит 25 заданий. Продолжительность экзамена составляет 3 часа 30 минут (210 минут).

ЕГЭ по русскому языку — один из обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Минимальное количество баллов для получения аттестата — 24 балла.

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Как сообщало ИА REGNUM, досрочный ЕГЭ по географии и информатике и ИКТ, с которых 23 марта начался досрочный период сдачи, прошел в штатном режиме, без технологических сбоев и утечек контрольных измерительных материалов.

Напомним. досрочный период ЕГЭ в 2017 году проходит с 23 марта по 14 апреля. Основной период пройдет с 29 мая по 1 июля.