Москва, 27 марта, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Многофункциональные центры (МФЦ) получили право замены водительских удостоверений, говорится в постановлении правительства РФ от 23 марта 2017 года. Документ опубликован на сайте правительства.

DomenicBlair Фара автомобиля

Согласно внесенным изменениям, для замены прав вместо Госавтоинспекции нужно будет обратиться в многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

Там можно будет поменять национальные водительские удостоверения и права международного образца. Также появилась возможность поменять права до того, как истек срок их действия.

Ранее при замене действующего водительского удостоверения первоначально установленный срок не менялся. Поправка связана с тем, что значительное число граждан РФ хочет поменять права досрочно.

Кроме того, уточнена и процедура обмена иностранного национального водительского удостоверения на российское национальное водительское удостоверение. Поправки, подготовленные МВД РФ, повысят качество предоставления госуслуг и позволят гражданам тратить меньше времени и средств на их получение.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в ПДД, которые введут ограничения для водителей, чей стаж менее двух лет. В частности, им нужно будет размещать на своем автомобиле специальный знак.