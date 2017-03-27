Киев, 27 марта, 2017, 11:32 — ИА Регнум. В ночь с 26 на 27 марта в Донбассе не стихали спорадические обстрелы с применением тяжелой артиллерии калибров 152 и 122 мм, БТРов, РСЗО «Град-П», танков, минометов и всего спектра стрелкового вооружения. Об этом сегодня, 27 марта, информируют пресс-службы Народной милиции ЛНР, штаба АТО, Совмина ДНР и администрации Донецка, передает ИА REGNUM.

СВ ДНР Надпись ДНР на каске. Донецк. ДНР. 2017

В частности, пресс-служба Совмина ДНР со ссылкой на данные Министерства обороны ДНР сообщает, что вчера украинские войска 63 раза нарушили режим прекращения огня. В результате ведения боевых действий на подконтрольной ДНР территории повреждены семь домов и здание школы.

«За прошедшие сутки ВС Украины 63 раза нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглось 18 населенных пунктов республики, по которым применялись тяжелая артиллерия калибра 152 и 122 мм, танки, минометы калибра 120 и 82 мм, а также вооружение БМП, БТРов, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

«Обстрелами ВСУ повреждены: Ясиноватский район, с. Минеральное, ул. Ленина 30 — повреждена кровля гаража; Ясиноватский район, с. Минеральное, ул. Ленина 26 — повреждена кровля дома; Ясиноватский район, с. Минеральное, ул. Ленина 35 — уничтожен деревянный сарай полностью, осколками посечены стены дома, повреждено остекление беседки; Ясиноватский район, с. Минеральное, ул. Ленина 29 — повреждено остекление двух оконных блоков дома», — информирует пресс-служба Совмина ДНР.

Отмечается, что в прифронтовом г. Ясиноватая (ДНР) артобстрелом были повреждены железнодорожные пути и электропоезд.

При этом пресс-служба Донецкого горсовета информирует, что прошлой ночью в пос. Старомихайловка (Марьинский район, ДНР) в результате ведения боевых действий были повреждены четыре здания, жертв среди мирного населения нет.

«В ночь на 27 марта обстрелу со стороны ВСУ подвергся Кировский район. … По имеющимся данным жертв нет», — говорится в сообщении.

Народная милиция ЛНР зафиксировала 14 нарушений режима тишины со стороны ВСУ. При этом под обстрел попали позиции ЛНР в населенных пунктах: Фрунзе, Калиново, Логвиново, Лозовое, Смелое, Калиново-Борщеватое, Веселая Гора.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических гранатометов АГС, зенитных установок ЗУ-23−2, стрелкового оружия.

В свою очередь, 27 марта пресс-центр штаба АТО информирует, что за минувшие сутки войска ДНР и ЛНР 88 раз обстреляли позиции украинских войск. «За минувшие сутки трое украинских воинов погибли, восемь получили ранения. Чтобы подавить огневую активность противника наши подразделения открывали ответный огонь», — говорится в сообщении. Отмечается, что вчера наибольшее количество обстрелов было зафиксировано на Мариупольском направлении. Центрами огневого противостояния были Широкино и Водяное, где позиции ВСУ обстреливались из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, в Широкино по морским пехотинцам бил танк ДНР и вели огонь снайперы. При этом под минометные обстрелы попали украинские военные в н.п.Гнутово, Павлополь, Лебединское и Талаковка.

По данным штаба АТО, вблизи Новозвановки (на Луганском направлении) украинские позиции были обстреляны из ПТРК ЛНР. По позициям ВСУ в Новоалександровке, Екатериновке и Крымском велся погонь из гранатометов. На Донецком направлении войска ДНР применили практически весь арсенал тяжелого вооружения. К примеру, из РСЗО «Град-П» ВС ДНР обстреляли жилые кварталы Авдеевки. В районе Троицкого стреляли из 152-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120-мм и 82-мм. Также минометы калибра 120-мм применялись при обстрелах Авдеевки и Луганского. Из 82-мм минометов ВС ДНР били по украинским позициям возле Каменки, Верхнеторецкого и Авдеевки. Танк ДНР обстреливал позиции ВСУ в Каменке, а БМП — украинские опорные пункты вблизи Верхнеторецкого и Песок.

В Авдеевке Донецкой области в результате обстрела с применением «Града» повреждено 18 домов. Пострадавших среди местных жителей нет. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области. Ранее, 26 марта глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook написал, что днём, в результате обстрела войсками ДНР жилых кварталов Авдеевки из РСЗО «Град» разрушено 18 домов.

«Обстрел произошел около 11.30. Снаряды боевиков, выпущенные из «Градов», накрыли огнем старую часть прифронтового города. В результате повреждены частные дома местных жителей, расположенные по ул. Колосова, Белинского, Добролюбова и Островского. 18 домов получили значительные повреждения, некоторые из них полностью разрушены», — говорится в сообщении. В пострадавшем районе сейчас работают сотрудники полиции, которые документируют последствия обстрела, обходят дома и выясняют, какая помощь нужна людям. Данный факт будет квалифицирован по ч.2 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Также 26 марта пресс-центр штаба АТО сообщил о крушении под Краматорском (Донетчина, под контролем ВСУ) военного вертолета Ми-2. Пресс-служба Минобороны Украины сообщала о гибели экипажа (предположительно пять человек)."Есть информация о гибели пяти человек. Трое членов экипажа и двое пассажиров. Это предварительная информация», — сказала пресс-секретарь Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк. По предварительной версии, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач.

Напомним, 26 марта заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что вчера в результате ведения боевых действий зафиксированы повреждения семи частных домов мирных жителей ДНР. «В результате огня со стороны ВСУ за последние сутки получили повреждения семь жилых домов: в поселке Трудовские по улицам Лукьяненко, Красная звезда, Карнавальная, в городе Докучаевск по улицам Ватутина, Центральная, Гайдара, Тельмана. Жертв среди мирного населения не зафиксировано», — сказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе заявили о необходимости установления с 24 декабря «всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня» в регионе. Ранее, 21 сентября, в Минске было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. 1 и 7 октября подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР провели отвод сил и средств в районах Золотого и Петровского. У Станицы Луганской противоборствующие стороны так не развели войска.