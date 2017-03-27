Москва, 27 марта, 2017, 11:31 — ИА Регнум.



Скриншот соцсети Instagram пользователя tarasov23

Негативный комментарий в адрес российской футбольной сборной, уступившей команде Кот-д'Ивуара в товарищеском матче, был получен от человека, который ответил по номеру мобильного телефона футболиста Дмитрия Тарасова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

25 марта представители телеканала позвонили по телефону, по которому ранее им отвечал футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов, и попросили собеседника прокомментировать недовольство некоторых игроков российской сборной реакций фанатов на проигрыш команды Кот-д'Ивуару.

В ответ человек, откликнувшийся на имя Дмитрий, назвал футболистов национальной сборной «лохами» и «лузерами» и объявил, что «Россия вообще играть не умеет», а болельщикам стоит больше «наезжать» на команду.

«Ранее журналисты звонили именно на этот номер телефона и получали от Дмитрия комментарии по другим информационным поводам», — поясняют на телеканале.

Тарасов же опроверг приписываемые ему заявления. На своей странице в Instagram он отметил, что журналистам действительно ответил некий Дмитрий, но это был другой человек, «Лжедмитрий». «У меня было много номеров, но не этот», — объясняет футболист.

Дмитрий Тарасов добавил, что ждет извинений и опровержений от телеканала как перед ним лично, так и перед российской сборной. В противном случае футболист обещает разбираться в ситуации в соответствии с законом о СМИ.

В пресс-службе «Локомотива» также надеются на опровержение, которое телеканал выпустит в кратчайшие сроки, сообщает «Чемпионат». «Тарасов не давал интервью. Произошёл, вероятно, сбой в телефонной базе данных или ещё какая-то ошибка», — отметили в клубе.

24 марта в Краснодаре российские футболисты уступили Кот-д'Ивуару в товарищеском матче со счетом 0:2. Болельщики освистали российскую команду, чем вызвали недовольство футболистов.

Так, нападающий Максим Канунников заявил, что реакция фанатов вызывает недоумение. «Команда пропускает на 30-й минуте — и сразу начинают освистывать», — приводило слова нападающего РЕН ТВ.