Феодосия, Крым, 27 марта, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Жители Феодосии, лишившиеся квартир в результате пожара на улице Колодяжного в Феодосии 6 сентября 2015 года, до сих пор не получили жилья — сначала городские власти предложили им комнаты в санатории и непригодные для проживания квартиры, после чего вовсе перестали заниматься этим вопросом. Соответствующее обращение пострадавшие опубликовали в социальной сети «Вконтакте».

Илларион Прянишников. Погорельцы. 1871

Мы, 11 человек, которые потеряли за несколько минут всё — кров, одежду, документы, вещи, — думали, что самое страшное в жизни случилось тогда. Но оказалось, что мы заблуждались. Потому что настоящее хождение по мукам началось после пожара. Похоже, о нас забыли… Потому что никто из представителей власти ни разу с тех пор не поинтересовался — как же мы живем? И где?», — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что пострадавшие обращались за помощью не только к городским властям, но и к главе Крыма Сергею Аксенову и даже написали письмо и в администрацию президента России Владимира Путина, никакого вразумительного ответа на вопрос о сроках предоставления хотя бы временного жилья они до сих пор не получили.

В настоящее время феодосийцы продолжают жить у друзей, родственников и знакомых. При этом, по словам авторов, одна из потерявших жилье жительниц — 77-летняя Валентина Кириенко — помощи властей так и не дождалась, поскольку умерла в холодной неотапливаемой комнате санатория.

11 жителей Феодосии остались без крыши над головой в результате пожара на чердаке двухэтажного деревянного дома в переулке выше улицы Колодяжного (район Винзавода). Причиной возгорания стало короткое замыкание в старой проводке дома.