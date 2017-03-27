Барнаул, 27 марта, 2017, 11:29 — ИА Регнум.



Светлана Шаповалова Алтай

Несмотря на то, что в 2016 году на Алтае изъяли 183 679 литров алкогольного контрафакта, следственные органы не спешат возбуждать уголовные дела. На 2766 выявленных нарушений в области оборота алкогольной продукции пришлось всего 173 уголовных дела. Об этом на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обороту пищевой продукции заявил представитель управления МВД РФ по Барнаулу Евгений Плаксий, передает корреспондент ИА REGNUM .

«Уголовные дела по ст. 238 УК РФ практически не возбуждаются, а это, в свою очередь, влечет увеличение латентной преступности в данной сфере, что в конечном итоге может привести к повышению количества фактов отравления суррогатным алкоголем», заявил правоохранитель.

Говоря о том, почему так происходит, Евгений Плаксий пояснил, что по всем фактам реализации спиртосодержащей жидкости есть экспертные заключения о том, что продукт не соответствует требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, а также имеющимся государственным стандартам.

«По нашему мнению, это является основанием для возбуждения уголовного дела (при наличии умысла на преступное деяние). Однако, по мнению органов прокуратуры и следствия, концентрация сивушных масел и других микропримесей в жидкости несет незначительную опасность и вред здоровью граждан, что является основанием для отказа в возбуждении уголовного дела по всем имеющимся материалам» — отметил Евгений Плаксий.

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Евгений Плаксий также отметил, что в сравнении с предыдущим периодом объем изъятой в 2016 году контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции уменьшился на 15,9%, и что из общего объема выявленного контрафакта 31 521 литр алкогольной продукции произведен в Республике Казахстан.

В ходе заседании межведомственной рабочей группы была затронута также тема массового отравления непищевым алкоголем, реализуемым под наименованием «настойка боярышника». По результатам проведенных в 2016 году проверок из незаконного оборота изъято 176 123 единицы запрещенной к розничной продаже спиртосодержащей непищевой продукции (или 2612,27 литра).

Как передавало ИА REGNUM, масштабные проверки были начаты Роспотребнадзором после массового отравления спиртосодержащей жидкостью для ванн «Боярышник» в Иркутской области, в результате которого скончались 76 человек.

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