Грозный, 27 марта, 2017, 11:31 — ИА Регнум.



skeeze Операция

В Чечне ожидают приезд врачей из Германии, которые должны прооперировать около 150 детей, получивших травмы в результате взрывов мин. Операции будут сделаны в соответствии с меморандумом о привлечении безвозмездных инвестиций в социальную сферу республики, который заключили с президентом НГО «Интерпласт-Германия» Андре Борше власти региона.

Нынешний приезд врачей — это уже третий этап проекта «Интерпласт», сообщили ИА REGNUM 27 марта в пресс-службе главы и правительства региона. Сегодня доктор Борше прибудет в Грозный. К его приезду уже подготовлен список детей, которым требуется помощь пластических хирургов. На операции к немецким врачам также попадут дети, имеющие травмы после ожогов и опухолей, а также такие дефекты, как наросты, заячья губа и волчья пасть.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2007 году группа немецких врачей под руководством Андре Борше провела на базе детской больницы в Чечне 150 пластических операций. Половина пациентов, получивших помощь специалистов из Германии, — дети. Рчд особо сложных операций были проведены в Германии.

Также по в 2006—2008 годах, организациями «Интерпласт» и «Свет очей» проведено 175 операций по коррекции зрения, 289 пластических операций.

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Зарубежные хирурги вернут улыбки 120 детям из Чечни

В 2008 году в рамках проекта международной общественной благотворительной организации «Операция Улыбка» в Чечне были проведены 120 операций детям с челюстно-лицевой патологией и послеожоговыми рубцами.

В течение 10 дней 26 врачей из Канады, Ирландии, США, Италии, Колумбии, Бразилии, Боливии, ЮАР и Филиппин» делали операции на базе Республиканской детской клинической больницы в поселке Черноречье. За несколько лет список обратившихся за хирургической помощью специалистов челюстно-лицевой хирургии, в котором состояло более двух тысяч чеченских детей, значительно сократился.