Буденновск, Ставропольский край, 27 марта, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Руководство краевого центра специализированных видов медицинской помощи в Буденновске, где в 2014 году установили «беби-бокс», уведомило собственника инкубатора — благотворительный фонд «Колыбель надежды» Елены Котовой о расторжении договора и о возврате конструкции, сообщается в официальном ответе Буденновской межрайонной прокуратуры активистам организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС). Об этом 27 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM председатель Ставропольского регионального отделения РВС Ольга Аветисян.

Жерар Энн Эдвардс. В Своей Колыбели. 1733

В надзорном ведомстве уточнили, что «беби-бокс» в буденновском ГБУЗ «Краевой центр СВМП №1» перестал работать еще в сентябре 2016 года. Главному врачу центра пришлось исполнить прокурорское предписание, из которого следует, что работа «детского окна» в здании больницы нарушает требования федерального законодательства.

«Речь, судя по всему, идет о нарушении Федерального закона «О противодействии терроризму». Ведь больницы относятся к категории мест массового скопления людей, а требования к безопасности таких мест — особые. О чем наша организация неоднократно напоминала в обращениях к властям края. Видеокамеры повсюду должны работать, окна — надежно защищать от проникновения внутрь. А что такое «беби-бокс»? Это, по сути, круглосуточно открытая форточка, работающая в режиме полной анонимности. То есть, речь идет о ежедневной угрозе жизни сотен людей», — отметила Аветисян.

Правозащитница рассказала, что в начале марта 2017 года активисты РВС обратились в краевую прокуратуру с требованием, дать правовую оценку видеоролику с призывами оставлять младенцев-отказников в окне здания одной из НКО в Железноводске. Данная реклама, адресованная матерям региона, несколько месяцев крутилась в интернете. Одновременно общественники попросили прокурора края уточнить статус «беби-боксов» в медучреждениях Ставрополя, Пятигорска и Буденновска. Ведь надзорное ведомство еще в начале 2016 года признало их использование в крае незаконным. Однако, и после этого все три инкубатора продолжали работать. Как сейчас выяснилось, благодаря действиям работников прокураты, Буденновск уже полгода, как из этого списка выбыл.

«А вот по Пятигорску и Ставрополю, а также по Железноводской НКО ответа прокуратуры пока нет», — сообщила председатель регионального отделения РВС.

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Активистка также рассказала и о тех, благодаря кому «ящики для детей» появились в регионе. По ее словам, инициатором установки трех детских конструкций в крае в 2014 году выступил фонд социальной поддержки населения «Время Ставрополья», одним из руководителей которого является супруга губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова — Наталья Владимирова. А пермский фонд «Колыбель надежды» выступил поставщиком конструкций. Уже через год в краевом центре разразился грандиозный скандал — полуторамесячную внучку тайком от матери отнесла и положила в «беби-бокс» родная бабушка. Ситуацию в крае попытались замять, факт подкидывания девочки позднее был приписан ее матери. Ребенка, в итоге, вернули, отдав на воспитание все той же бабушке.

Тем временем, противостояние сторонников и противников «беби-боксов» вышло на федеральный уровень. Так, на рассмотрение Госдумы РФ в разное время поступили сразу два диаметрально противоположных по целям законопроекта: первый был инициирован сенатором Константином Добрыниным в августе 2015 года и предлагал узаконить установку «бэби-боксов». Второй, о запрете «бэби-боксов», подготовила сенатор Елена Мизулина. В октябре 2016 года Правительство РФ выступило за доработку инициативы Мизулиной. Таким образом, правовой базы, разрешающей установку и использование «беби-боксов, в правовом поле РФ в настоящее время нет. Но и законодательный запрет отсутствует.

«Утверждения лоббистов «беби-боксов» о том, что данные конструкции якобы «спасают жизнь» ребенку, предотвращая его убийство матерью, были неоднократно опровергнуты экспертами-криминологами МВД РФ, представителями Минздрава РФ, ведущими представителями психологии и психиатрии. Эксперты указывают на статистику инфантицида в России, которая за последнее десятилетие неуклонно снижается независимо от наличия или отсутствия «детских ящиков». В то же время, анонимность процедуры подкидывания ребенка открывает широкое поле деятельности для криминала, способствуя взращиванию рынка торговли детьми, говорят эксперты. Так, по данным исследований немецких специалистов, в «бэби-боксах» Германии бесследно пропало около 20% подкинутых детей», — отметила в заключение Аветисян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году эксперты собрали и проанализировали статистику, связанную с использованием беби-боксов. Из полученных данных удалось выяснить, что: «детские ящики» не влияют на количество зарегистрированных преступлений по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка»;

Называть всех детей, попавших в беби-боксы, спасенными от смерти нельзя;

Подкидышей в беби-боксы становится с каждым годом все больше и больше;

Существует необъяснимый перекос по количеству детей, попавших в беби-бокс г. Люберцы по отношению ко всем остальным беби-боксам в нашей стране;

Беби-боксы стимулируют женщин к домашним родам, что несет опасность для жизней матери и ребенка;

Беби-боксы увеличивают число сирот в нашей стране.

Подробности читайте здесь: Спасает ли беби-бокс новорожденных? Анализ статистики