В Буденновске сказали «беби-боксу» нет!
Буденновск, Ставропольский край, 27 марта, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Руководство краевого центра специализированных видов медицинской помощи в Буденновске, где в 2014 году установили «беби-бокс», уведомило собственника инкубатора — благотворительный фонд «Колыбель надежды» Елены Котовой о расторжении договора и о возврате конструкции, сообщается в официальном ответе Буденновской межрайонной прокуратуры активистам организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС). Об этом 27 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM председатель Ставропольского регионального отделения РВС Ольга Аветисян.
В надзорном ведомстве уточнили, что «беби-бокс» в буденновском ГБУЗ «Краевой центр СВМП №1» перестал работать еще в сентябре 2016 года. Главному врачу центра пришлось исполнить прокурорское предписание, из которого следует, что работа «детского окна» в здании больницы нарушает требования федерального законодательства.
«Речь, судя по всему, идет о нарушении Федерального закона «О противодействии терроризму». Ведь больницы относятся к категории мест массового скопления людей, а требования к безопасности таких мест — особые. О чем наша организация неоднократно напоминала в обращениях к властям края. Видеокамеры повсюду должны работать, окна — надежно защищать от проникновения внутрь. А что такое «беби-бокс»? Это, по сути, круглосуточно открытая форточка, работающая в режиме полной анонимности. То есть, речь идет о ежедневной угрозе жизни сотен людей», — отметила Аветисян.
Правозащитница рассказала, что в начале марта 2017 года активисты РВС обратились в краевую прокуратуру с требованием, дать правовую оценку видеоролику с призывами оставлять младенцев-отказников в окне здания одной из НКО в Железноводске. Данная реклама, адресованная матерям региона, несколько месяцев крутилась в интернете. Одновременно общественники попросили прокурора края уточнить статус «беби-боксов» в медучреждениях Ставрополя, Пятигорска и Буденновска. Ведь надзорное ведомство еще в начале 2016 года признало их использование в крае незаконным. Однако, и после этого все три инкубатора продолжали работать. Как сейчас выяснилось, благодаря действиям работников прокураты, Буденновск уже полгода, как из этого списка выбыл.
«А вот по Пятигорску и Ставрополю, а также по Железноводской НКО ответа прокуратуры пока нет», — сообщила председатель регионального отделения РВС.
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Активистка также рассказала и о тех, благодаря кому «ящики для детей» появились в регионе. По ее словам, инициатором установки трех детских конструкций в крае в 2014 году выступил фонд социальной поддержки населения «Время Ставрополья», одним из руководителей которого является супруга губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова — Наталья Владимирова. А пермский фонд «Колыбель надежды» выступил поставщиком конструкций. Уже через год в краевом центре разразился грандиозный скандал — полуторамесячную внучку тайком от матери отнесла и положила в «беби-бокс» родная бабушка. Ситуацию в крае попытались замять, факт подкидывания девочки позднее был приписан ее матери. Ребенка, в итоге, вернули, отдав на воспитание все той же бабушке.
Тем временем, противостояние сторонников и противников «беби-боксов» вышло на федеральный уровень. Так, на рассмотрение Госдумы РФ в разное время поступили сразу два диаметрально противоположных по целям законопроекта: первый был инициирован сенатором Константином Добрыниным в августе 2015 года и предлагал узаконить установку «бэби-боксов». Второй, о запрете «бэби-боксов», подготовила сенатор Елена Мизулина. В октябре 2016 года Правительство РФ выступило за доработку инициативы Мизулиной. Таким образом, правовой базы, разрешающей установку и использование «беби-боксов, в правовом поле РФ в настоящее время нет. Но и законодательный запрет отсутствует.
«Утверждения лоббистов «беби-боксов» о том, что данные конструкции якобы «спасают жизнь» ребенку, предотвращая его убийство матерью, были неоднократно опровергнуты экспертами-криминологами МВД РФ, представителями Минздрава РФ, ведущими представителями психологии и психиатрии. Эксперты указывают на статистику инфантицида в России, которая за последнее десятилетие неуклонно снижается независимо от наличия или отсутствия «детских ящиков». В то же время, анонимность процедуры подкидывания ребенка открывает широкое поле деятельности для криминала, способствуя взращиванию рынка торговли детьми, говорят эксперты. Так, по данным исследований немецких специалистов, в «бэби-боксах» Германии бесследно пропало около 20% подкинутых детей», — отметила в заключение Аветисян.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году эксперты собрали и проанализировали статистику, связанную с использованием беби-боксов. Из полученных данных удалось выяснить, что: «детские ящики» не влияют на количество зарегистрированных преступлений по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка»;
Называть всех детей, попавших в беби-боксы, спасенными от смерти нельзя;
Подкидышей в беби-боксы становится с каждым годом все больше и больше;
Существует необъяснимый перекос по количеству детей, попавших в беби-бокс г. Люберцы по отношению ко всем остальным беби-боксам в нашей стране;
Беби-боксы стимулируют женщин к домашним родам, что несет опасность для жизней матери и ребенка;
Беби-боксы увеличивают число сирот в нашей стране.
Подробности читайте здесь: Спасает ли беби-бокс новорожденных? Анализ статистики