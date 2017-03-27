Москва, 27 марта, 2017, 11:20 — ИА Регнум. В ближайшее время состоится заседание совета Россия — НАТО, заявил журналистам замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

По его словам, в настоящее время идет окончательное согласование дат. «Заседание Совета Россия — НАТО состоится в ближайшее время», — сказал дипломат.

Он пояснил, что о точной дате будет скоро объявлено.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, несмотря на принципы Совета Россия — НАТО, Североатлантический альянс постоянно менял свою позицию.

Кроме того, альянс первым пошел на заморозку отношений. 13 июля постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко по итогам заседания СРН заявил, что для нормализации отношения между РФ и альянсом необходимо снижение военной активности альянса вблизи российских границ.