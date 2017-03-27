Москва, 27 марта, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Сегодня, 27 марта, в Московском международном Доме музыки стартовал заключительный этап Московский Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева. По результатам предварительных прослушиваний 122 юных музыкантов из России, Армении, Украины, Китая и других стран были отобраны по 10 пианистов в младшую и старшую группы.

Пресс-служба Дома музыки Участники конкурса пианистов Владимира Крайнева.

Накануне в репетиционном зале Дома музыки состоялась жеребьевка участников, определившая очередность их выступлений. После полуфинала (27, 28 марта) жюри конкурса выберет трех финалистов. 30 и 31 марта в Светлановском зале Дома музыки пройдет финал конкурса. 1 апреля на сцене Светлановского зала состоится награждение и Гала-концерт лауреатов конкурса вместе с Национальным филармоническим оркестром России. За дирижерским пультом — художественный руководитель и главный дирижер Владимир Спиваков.

Московский Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева в 2017 году проводится второй раз. Инициаторами и вдохновителями музыкального состязания стали вдова пианиста Татьяна Тарасова и Владимир Спиваков, которого связывала с Крайневым большая многолетняя дружба. «Я прожил с ним на сцене не одну счастливую минуту. Один из последних представителей нейгаузовской пианистической школы, Владимир Крайнев принадлежит к тем избранным исполнителям, кто, по словам Артура Рубинштейна, всегда «проливал каплю живой крови» на сцене», — говорит маэстро.

Конкурс собрал лучших представителей молодого поколения пианистов всего мира: заявки на участие подали музыканты из России, Армении, Украины, Китая, Кореи, Японии, Австралии, Канады, Израиля и других стран. Предварительные прослушивания юных музыкантов прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Токио, Пекине, Кьяссо и Ереване.

В конкурсе участвуют пианисты младшей возрастной группы — до 13 лет включительно ‑ и старшей — до 18 лет включительно.