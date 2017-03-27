Прокуратура считает навязывание «ЯроблЕИРЦ» недопустимым
Ярославль, 27 марта, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области проинформировала врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова о недопустимости вмешательства в хозяйственную деятельность коммерческих организаций с целью заключения договора с АО «ЯроблЕИРЦ». Это следует из ответа прокуратуры на запрос депутата муниципалитета Ярославля Антона Голицына, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, региональные власти планируют перевести все расчеты в сфере ЖКХ в единый расчетный центр — АО «ЯроблЕИРЦ», учредителем которого является ООО, которое, в свою очередь, учреждено двумя физическими лицами. Впоследствии 25% акций АО «ЯроблЕИРЦ» + 1 акция (на сумму 251 тысяча рублей) были подарены Правительству Ярославской области.
Депутат спрашивал у прокуратуры, насколько законны мероприятия по «внедрению ЯроблЕИРЦ», инициированные региональной властью.
«Прокуратурой области проинформирован Врио Губернатора области Миронов Д.Ю. о недопустимости вмешательства в хозяйственную деятельность коммерческих организаций с целью заключения договора с АО «ЯРОБЛ ЕИРЦ». Из информации Врио Губернатора области следует, что сотрудничество с АО «ЯРОБЛ ЕИРЦ» с организациями, осуществляющими деятельности по управлению многоквартирными домами, предполагает заключение агентских договоров исходя из принципов свободы договора, закрепленного в ст. 421 ГК РФ», — говорится в ответе за подписью заместителя прокурора Ярославской области Алексея Кукина.
Кроме того, прокуратура установила факты направления в адрес управляющих компаний проектов договоров с «ЯроблЕИРЦ» с электронных адресов органов местной власти города Рыбинска и Тутаевского района. Руководителям этих муниципальных округов также указано на недопустимость подобных действий.
«Прокуратурой г. Ярославля фактов оказания давления мэрией г. Ярославля на организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартрными домами в г. Ярославле с целью заключения договоров с АО «ЯРОБЛ ЕИРЦ» не установлено», — говорится в ответе прокуратуры.
Также прокуратура уведомлена о проверке, которая проводится по аналогичному поводу региональным УФАС и держит ситуацию «на контроле».
«Хорошо, что прокуратура не игнорирует обращения депутатов и организаций в связи с ситуацией вокруг «ЯроблЕИРЦ». Думаю, что этот ответ — сигнал всем организациям коммунального сектора о необходимости фиксации фактов давления на них с целью понуждения к заключению договоров с этой организацией. Эти факты, если они есть, нужно доводить до сведения прокуратуры. КПРФ готова выступить посредником при передаче таких обращений», — сказал депутат муниципалитета Ярославля Антон Голицын.