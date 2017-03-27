Ярославль, 27 марта, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области проинформировала врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова о недопустимости вмешательства в хозяйственную деятельность коммерческих организаций с целью заключения договора с АО «ЯроблЕИРЦ». Это следует из ответа прокуратуры на запрос депутата муниципалитета Ярославля Антона Голицына, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarprok.ru Прокуратура Ярославской области

Как сообщало ранее ИА REGNUM, региональные власти планируют перевести все расчеты в сфере ЖКХ в единый расчетный центр — АО «ЯроблЕИРЦ», учредителем которого является ООО, которое, в свою очередь, учреждено двумя физическими лицами. Впоследствии 25% акций АО «ЯроблЕИРЦ» + 1 акция (на сумму 251 тысяча рублей) были подарены Правительству Ярославской области.

Депутат спрашивал у прокуратуры, насколько законны мероприятия по «внедрению ЯроблЕИРЦ», инициированные региональной властью.

«Прокуратурой области проинформирован Врио Губернатора области Миронов Д.Ю. о недопустимости вмешательства в хозяйственную деятельность коммерческих организаций с целью заключения договора с АО «ЯРОБЛ ЕИРЦ». Из информации Врио Губернатора области следует, что сотрудничество с АО «ЯРОБЛ ЕИРЦ» с организациями, осуществляющими деятельности по управлению многоквартирными домами, предполагает заключение агентских договоров исходя из принципов свободы договора, закрепленного в ст. 421 ГК РФ», — говорится в ответе за подписью заместителя прокурора Ярославской области Алексея Кукина.

Кроме того, прокуратура установила факты направления в адрес управляющих компаний проектов договоров с «ЯроблЕИРЦ» с электронных адресов органов местной власти города Рыбинска и Тутаевского района. Руководителям этих муниципальных округов также указано на недопустимость подобных действий.

«Прокуратурой г. Ярославля фактов оказания давления мэрией г. Ярославля на организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартрными домами в г. Ярославле с целью заключения договоров с АО «ЯРОБЛ ЕИРЦ» не установлено», — говорится в ответе прокуратуры.

Также прокуратура уведомлена о проверке, которая проводится по аналогичному поводу региональным УФАС и держит ситуацию «на контроле».

«Хорошо, что прокуратура не игнорирует обращения депутатов и организаций в связи с ситуацией вокруг «ЯроблЕИРЦ». Думаю, что этот ответ — сигнал всем организациям коммунального сектора о необходимости фиксации фактов давления на них с целью понуждения к заключению договоров с этой организацией. Эти факты, если они есть, нужно доводить до сведения прокуратуры. КПРФ готова выступить посредником при передаче таких обращений», — сказал депутат муниципалитета Ярославля Антон Голицын.