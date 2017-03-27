Пекин, 27 марта, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Китайский автоконцерн Zotye сообщил об успешном производстве первой партии внедорожников Zotye T700 — нового флагмана автомобильной марки. Новинку от Zotye впервые представят публике уже в апреле, начало продаж намечено на май 2017 года.

Car.autohome.com.cn Zotye T700

Zotye T700 стал серийной версией представленного ранее концепта Zotye T600 S. Автолюбители отмечают, что новинка китайского автопрома очень напоминает британские внедорожники Range Rover последнего поколения, пишет «Тайпин цичэ».

Автомобиль поступит в продажу с тремя версиями двигателей: 1,8-литровым турбированным мотором мощностью 177 л.с., 2,0-литровым двигателем (190 л.с.), автомобиль в самой полной комплектации будет оснащен 2,0-литровым турбированным мотором мощностью 220 л.с.

В зависимости от комплектации Zotye T700 будет оснащен 5-ступенчатой механической трансмиссией или 6-ступенчатой роботизированной коробкой переключения передач DCT.

Стоимость новинки составит 150 тыс. юаней за автомобиль в базовой комплектации. Zotye T700 в самой полной комплектации обойдется покупателю почти в 200 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 24 марта китайские фотошпионы выложили в сеть снимки новинки от самого дорого китайского бренда Hongqi. Семиместный кроссовер Hongqi HS7 впервые будет представлен публике на Шанхайском международном автошоу, которое состоится в апреле 2017 года.