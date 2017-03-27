Нижний Новгород, 27 марта, 2017, 11:12 — ИА Регнум.

Председатель совета директоров и совладелец «Русских машин» Зигфрид Вольф заявил в интервью газете «Ведомости», что в среднесрочной перспективе не исключен возврат к производству группой ГАЗ автомобилей под маркой «Волга».

«Волга»

По его словам, в настоящее время «Русским машинам» не хватает такого автомобиля, который был бы меньше, чем «Газель», — среднеразмерного коммерческого автомобиля. В качестве примера он привел автомобиль Volkswagen Caddy.

Для такой машины идеально подошла бы марка «Волга», поскольку она ассоциируется с «серьезным, надежным производством». Речь идет об автомобиле, который выпускался бы как в грузовом варианте (с цельнометаллическим кузовом и двумя местами впереди), так и в пассажирском — с пятью местами в салоне.

Вольф отметил, что не стал бы отказываться от этого сегмента автомобилей, поскольку он мог бы обладать всеми характеристиками продукции ГАЗа: конкурентоспособной ценой, высоким качеством, надежностью.

В настоящее время идут работы по созданию платформы для новой «Волги». Какая именно она будет — собственная или заимствованная, пока не решено. Других подробностей Вольф не сообщил.

Напомним, последний классический легковой автомобиль «Волга» вышел из ворот ГАЗа в 2008 году, производство легковых автомобилей проекта Volga Siber на базе модели Chrysler Sebring было завершено в 2010 году. Возвращаться к производству собственных легковых автомобилей группа ГАЗ не намерена, сказал Вольф.

Лидером на российском рынке среднегабаритных автомобилей с возможностью коммерческого использования стал Lada Largus, эта модель заняла 94% рынка. Главная причина успеха Largus — его цена.