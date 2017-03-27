Ростов-на-Дону, 27 марта, 2017, 11:06 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Два года в колонии-поселении проведёт ростовский предприниматель Айказ Саядян. Советский райсуд города-миллионника признал бизнесмена виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Так, наказание Саядян понесёт за загрязнение атмосферы и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. ИА REGNUM в донском правительстве 27 марта сообщили, что впервые в регионе за экологическое преступление назначают реальный тюремный срок.

Фигурантом уголовного дела ростовский предприниматель стал после того, как жители микрорайона «Ливенцовский» забили тревогу. Предприятие Саядяна изготавливало битумную смесь, а горы опасных отходов хранились не на специально оборудованной площадке, а на земельном участке, принадлежащем ему на праве собственности. В результате токсичные вещества всё-таки попали в почву и грунтовые воды, что не могло не сказаться на экологии.

После проведенных надзорными ведомствами проверок Саядян привлекался к административной ответственности, а его фирма до устранения нарушений природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства приостанавливала свою деятельность.

Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области оценили вред, нанесённый окружающей среде деятельностью предприятия, в размере 468 тыс. рублей. Эта проверка легла в основу дела, которое в 2016 году было направлено в ГУ МВД России по региону.

Помимо отбывания наказания в колонии-поселении, ростовский предприниматель Айказ Саядян обязан заплатить штраф. А после освобождения из мест заключения «ливенцовскому загрязнителю» вряд ли удастся возобновить бизнес, так как ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с производством гидроизоляции.