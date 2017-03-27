Иркутск, 27 марта, 2017, 10:57 — ИА Регнум.



Normanlaw.ru Судья

«Ангарскому маньяку» Михаилу Попкову предъявлено обвинение в совершении еще 60 преступлений, сообщили в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, обвиняемый за 20 лет убил не менее 84 женщин. Преступления он совершал на территории Иркутской области. Социальный статус и положение в обществе у жертв были совершенно разными, возраст варьировался от 16 до 40 лет.

Ранее, в январе 2015 года, Попков был осужден за совершение 22 убийств и двух покушений на убийство. Однако, следствие продолжилось, и были выявлены новые эпизоды его деятельности. Следователи изучали аналогичные преступления, совершенные в предыдущие годы. Они изучили более 350 уголовных дел и материалов проверок, выявляли почерк маньяка. В результате им удалось разговорить Попкова, он признался в совершении других преступлений. Следователям удалось разобраться в причинах, по которым он стал серийным маньяком-убийцей.

В результате проведенных мероприятий были найдены орудия преступления, личные вещи потерпевших, была произведена эксгумация 20 тел, захороненных более 15−20 лет назад. Места осматривались при помощи различной техники — экскаваторов и тракторов, также к данным работам привлекались водолазы и другие специалисты.

Попкову была назначена психиатрическая экспертиза, которая показала, что он не страдает каким-либо психическим расстройством, все преступления он совершал осознанно. Эксперты считают, что у Попкова имеет место влечение к убийствам, при этом он обладает садистскими наклонностями.

Напомним, «ангарского маньяка», бывшего милиционера Михаила Попкова поймали в 2012 году в поезде, перед этим его вызвали на допрос, где взяли слюну для анализа ДНК. Экспертиза показала его причастность к преступлениям. Попков тогда не оказывал сопротивления и сразу дал признательные показания по нескольким убийствам.