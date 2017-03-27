Ярославль, 27 марта, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Депутаты Василий Цепенда и Сергей Балабаев внесли в Ярославскую областную думу проект закона, который запрещает увековечивание памяти Сталина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной думе.

Wikimedia.org Иосиф Сталин

Авторы закона предлагают, как следует из пояснительной записки: «запретить на территории Ярославской области увековечивание памяти Сталина (Джугашвили И. В), осуществлявшего непосредственное руководство при проведении политических репрессий».

Под увековечиванием памяти они понимают установку памятников, бюстов, присвоение наименований новым географическим объектам, территориальным единицам, элементам улично-дорожной сети, публичное оправдание, одобрение его деятельности в средствах массовой информации и так далее.

Пока депутаты не предлагают какую-либо ответственность за нарушение закона. Однако в пояснительной записке сказано, что принятие этого закона потребует внесение изменений в кодекс об административных правонарушениях. То есть за публичное одобрение Сталина, вероятно, предлагается штрафовать.