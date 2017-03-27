Москва, 27 марта, 2017, 10:47 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Тренд на укрепление рубля в ближайшее время продолжится. Курс российской валюты в ближайшие дни ожидается в диапазоне 55,5−56,5 рублей за доллар, считает аналитик АЛОР БРОКЕР Сергей Королев. Об этом он сегодня, 27 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM.

Он напомнил, что накануне министерский комитет рекомендовал ОПЕК предоставить в апреле свои рекомендации относительно продления действия соглашения для обеспечения стабильности на рынке нефти. «Окончание сезонных ремонтных работ в нефтепереработке, заметное замедление роста запасов в США, а также уменьшение количества плавучих нефтехранилищ окажут поддержку предпринятым усилиям по стабилизации рынка. Эта новость двинет цены на нефть сорта Вrent в диапазон 54−57 долларов за баррель», — считает Королев.

Снижение ключевой ставки ЦБ до 9,75%, которое состоялось 24 марта, также не ослабит курс рубля, уверен аналитик.

«Совет директоров Банка России отмечает, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности. Основная идея на мировых рынках с 2016 года — керри-трейд с валютами развивающихся рынков на фоне оживления глобальной экономики. Российская экономика выходит из рецессии, в связи с этим фактоором керри-трейд с рублем остается популярной темой. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 9,75% годовых не отпугнет керри-трейдеров, так что тренд по укреплению рубля продолжится», — полагает он.

«В ближайшее время по паре доллар/рубль ожидается коридор 55,5−56,5, доллар/евро — 60−61», — прогнозирует эксперт.