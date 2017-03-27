В Калуге открылся фестиваль любительских театров
Калуга, 27 марта, 2017, 10:50 — ИА Регнум.
«Театральным джемом» в исполнении самодеятельных актеров народного театра «Стиль» из города Балабаново стартовал вечером 26 марта в Калуге III Открытый фестиваль любительских театров «Дети Режиссера Станиславского», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По данным калужского городского управления культуры, выступающего одним из учредителей театрального праздника, в фестивальных мероприятиях, которые продлятся по 2 апреля 2017 года, принимают участие любительские коллективы из Москвы, Калуги, Обнинска, Сухиничей и Балабаново.
На сцене калужского дома культуры «Силикатный» представят более десяти творческих работ. Среди них спектакли по произведениям У. Шекспира, А. Островского, Р. Шеридана, С. Мрожека, Р. Тома, С. Алёшина, С. Козлова и других именитых драматургов.
Завершится театральная фиеста спектаклем «Пойми меня» театра-студии «Антреприза» из Калуги.
Отметим, что калужский фестиваль стал вторым в цепочке весенних событий театральной жизни региона. 24 марта в городе Кремёнки прошел фестиваль «Театральная весна», где выступили самодеятельные коллективы из Жуковского района Калужской области, сообщает «Жуковский вестник».