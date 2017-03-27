Донецк, 27 марта, 2017, 10:45 — ИА Регнум. ВСУ 14 раз нарушили режим тишины в ЛНР и 63 раза — в ДНР за прошедшие сутки, сообщают донецкие и луганские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики обстреляли следующие населенные пункты: села Калиново, Логвиново, Лозовое, Смелое, Калиново-Борщеватое, Веселая Гора, районы Алмазной, пгт Фрунзе, Молодежное.

Обстрелы велись минами 82-мм и 120-мм калибра, из вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23−2, автоматических станковых гранатометов АГС, станковых противотанковых гранатометов СПГ, стрелкового оружия.

При обстреле поселка Молодежное украинские силовики уничтожили два дома, еще несколько домов в разной степени пострадали от снарядов.

Согласно сообщению Министерства обороны ДНР, под огнем оказалось 18 населенных пунктов, среди них село Минеральное — четыре дома повреждено, Старомихайловка — повреждено три дома и школа, Коминтерново — от обстрелов пострадал один частный дом.

По данным другой стороны, трое военнослужащих ВСУ погибло, еще восемь ранено. «Штаб АТО» зафиксировал 88 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Широкино, Водяного, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Талаковки, Новотроицкого, Марьинки, Красногоровки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Троицкого, Авдеевки, Луганского, Каменки, Верхнеторецкого, Верхнеторецкого, Песков, Новозвановки, Новоалександровки, Катериновки, Крымского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на Украине произошел госпереворот, в результате которого к власти пришли украинские националисты. Начавшиеся после этого репрессии против русскоговорящего населения Украины привели к референдуму сначала в Крыму о присоединении к России, потом в Донбассе о самоопределении новых республик. В ответ Украина объявила «антитеррористическую операцию» против собственного населения.

В 2015 году участниками конфликта были подписаны Минские соглашения, согласованные со странами «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина). Согласно подписанным соглашениям, обе стороны конфликта обязуются отвести войска от линии фронта, прекратить огонь и начать диалог по мирному урегулированию конфликта.