Ханты-Мансийск, 27 марта, 2017, 11:09 — ИА Регнум. В Югре с 2013 года не реализовано 600 тыс. введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья. Муниципалитеты смогут приобрести риелторский неликвид для переселения нуждающихся из аварийного жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Барак

Правительство региона уже внесло изменения в окружную программу обеспечения граждан жильем. «Изменения в программу позволят муниципалитетам приобретать такие квартиры в целях реализации своих жилищных программ: переселения «очередников», жителей аварийных домов и так далее. Квартиры будут приобретаться с дисконтом, причем значительным, ниже стоимости только что сданного или возводимого жилья», — отметил заместитель губернатора Геннадий Бухтин.

Директор департамента строительства Югры Руслан Цыганенко акцентировал внимание на том, что снижение цены приобретения позволит муниципальным образованиям покупать больше квадратных метров за меньшие деньги, а застройщики получат оборотные средства.

Напомним, в Югре 2,5 млн квадратных метров непригодно для жизни. Ежегодно проблема снимается вводом свыше 100 кв. м. по округу. Остро стоит проблема расселения из балков, особенно в Нягани, где самый большой «балочный» фонд, сообщила на пресс-конференции 23 марта губернатор Югры Наталья Комарова.

С одной стороны, губернатор не без гордости заявила, что, сделав рынок строительства жилья в регионе открытым и конкурентноспособным, Югра может похвастаться сдачей по 800 тыс. «квадратов» в год. В 2016 году было введено ровно столько, и в 2017-м собираются ввести 840 тыс. «квадратов».

Однако югорский рынок недвижимости переживает трудное время. «В основном сейчас совершаются сделки за живые деньги, без привлечения кредитов. Люди не покупают, а обменивают жилье с доплатой. Если посмотреть на вторичку — при нынешних условиях ипотечного кредитования это просто неподъемно для среднестатической семьи», — сообщил Ura.ru директор риелторского агентства «Юанит» Артем Киселев.

Эксперты отмечают, что средняя цена за квадрат жилья в 55 тыс. рублей стала не по карману населению нефтяного региона. По практически не растущим зарплатам начались задержки. По статистическим данным за третий квартал 2016 года, Югра вошла в число регионов с большим уровнем закредитованности населения — 31%. Средняя кредитная задолженность домохозяйства составила 469 тыс. рублей, в том числе просроченная — 5,2%.