Москва, 27 марта, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Российская валюта продолжает укрепляться, несмотря на новые попытки восстановления доллара на международной арене и весьма робкие позитивные сигналы с рынка нефти. Поддержку валюте оказали экспортеры в рамах налогового периода, а также решение ЦБ РФ, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Игроки позитивно отреагировали на вердикт мегарегулятора, который своими действиями с одной стороны указал на снижение рисков того, что к концу года инфляция не достигнет 4%-ного целевого уровня. С другой стороны, рынки осознают, что столь символическое снижение ставки не способно снизить привлекательность валюта в рамках стратегии carry trade.

К тому же, масштабами смягчения ЦБ показал, что в дальнейшем процесс будет носить плавный характер. Все это укрепило спрос на российскую валюту, которая и без того получала поддержку со стороны налоговых выплат», — пояснил Ковалев.

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«Сегодня, 27 марта, восходящая динамика рубля, который 24 марта продавил доллар под отметку 57, может получить продолжение за счет потенциального удорожания нефти. Совещание мониторингового комитета ОПЕК в Кувейте, состоявшееся на минувших выходных, прошло в позитивном ключе.

Это обусловит подъем Brent над уровнем 51 в направлении 52 и выше. На этом фоне пара доллар/рубль может отправиться к минимумам середины февраля на 56,50 рубля», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 27 марта Центробанк РФ снизил официальные курсы валют. Курс доллара опустился на 10 копеек и составил 57, 42 рубля. Курс евро упал на 24 копейки и установился на уровне 61,86 рубля. Сегодня нефть марки Brent подешевела на 0,49% — до 50,69 доллара за баррель.