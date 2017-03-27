Вильнюс, 27 марта, 2017, 10:53 — ИА Регнум.



Barzdonas Министерство иностранных дел Литвы

Министерство иностранных дел Литвы осудило задержание участников несанкционированной акции протеста в Белоруссии, сообщили ИА REGNUM сегодня, 27 марта, в МИДе Литвы.

«Мы с беспокойством наблюдаем за сегодняшними событиями в Минске. Действия власти Белоруссии, направленные против жителей страны, которые хотели отметить День воли, — грубое нарушение свободы собрания. Мы осуждаем неспровоцированное и непропорциональное насилие над гражданами Белоруссии, защитниками прав человека, представителями СМИ. Мы призываем немедленно отпустить всех задержанных. От действий власти Белоруссии будет зависеть не только стабильность в стране, но и дальнейшие отношения с ЕС», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Литвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Белоруссии прошли акции против указа «О тунеядстве». Власти запретили проведение оппозиционных мероприятий, в связи с чем силовики задерживали всех участников акции.