Вашингтон, 27 марта, 2017, 10:24 — ИА Регнум.



David Shankbone Эмма Уотсон

Благодаря съемкам в фильме «Красавица и чудовище» Эмма Уотсон стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда, попав на первое место списка Forbes.

Менеджер актрисы сообщил, что её аванс за участие в картине составил 2,5 млн долларов. Помимо этого, Эмме Уотсон полагается процент от кассовых сборов, на текущий момент они составили более 700 млн долларов.

Таким образом, юная актриса сместила с пьедестала Дженнифер Лоуренс, сыгравшую главную роль в «Голодных играх» и получившую за участие в последней части 15 млн долларов.

Напомним, по причине того, что впервые в истории компания Disney ввела в фильм персонажа гомосексуальной ориентации, картину сняли с проката в Малайзии, затем в Казахстане ей не выдали удостоверение.

20 марта фильм сняли с проката в Кувейте, кинотеатры его показывали всего четыре дня.